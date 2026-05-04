Kornalar hafızlar için çaldı: Anamur\'da 15 öğrenciye icazet

Mersin'in Anamur ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 15 öğrenci için düzenlenen '2. Hafızlık İcazet Merasimi' yoğun katılımla gerçekleştirildi. İlçe genelinde düzenlenen araç konvoyuyla başlayan program, vatandaşların da katılımıyla adeta bayram havasında geçti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı Mus'ab Bin Umeyr Erkek Kur'an Kursunda eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için düzenlenen tören öncesinde araç konvoyu oluşturuldu. Trafik ekipleri eşliğinde ilçe merkezinde tur atan konvoyda araçlara asılan 'Hafız oldum' yazıları dikkat çekti. Vatandaşlar kornalarla destek verirken, bazı vatandaşların konvoyu ev ve iş yerlerinden takip ettiği görüldü.

Program, Anamur Belediyesi Kültür Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılışın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal, Reisül Kurra Vekili Muhammed Nurullah Dindar, Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, çevre ilçe müftüleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, din görevlileri ile öğrencilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Kur'an kurslarının toplumsal hayattaki önemine değinerek, ilçede hafızlık eğitimine olan ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal ise konuşmasında hafızlık eğitiminin sabır ve disiplin gerektirdiğini belirterek, "Hafızlık sadece ezber değildir, aynı zamanda bir ahlak ve yaşam biçimidir. Bu topraklarda Kur'an sadası asırlardır kesilmiyor" dedi.

Programın devamında Reisül Kurra Vekili Muhammed Nurullah Dindar tarafından dua edildi. Ardından hafızlık eğitimini tamamlayan 15 öğrenciye icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Belge takdimi sırasında öğrenciler ve aileleri duygusal anlar yaşadı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen program, hatıra fotoğrafı çekimi ve ikramların ardından sona erdi. - MERSİN