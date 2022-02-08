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Korona ve gribal soğuk algınlığının ilacı Atom çayı - Son Dakika

Korona ve gribal soğuk algınlığının ilacı Atom çayı

08.02.2022 16:26

- Korona ve gribal soğuk algınlığının ilacı Atom çayı Zonguldak'ta korona virüs vakaların yeniden yükselişe geçmesinin ardından vatandaşlar aktarlara yoğun ilgi gösterdi.

- Korona ve gribal soğuk algınlığının ilacı Atom çayı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta korona virüs vakaların yeniden yükselişe geçmesinin ardından vatandaşlar aktarlara yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlar aktarlarda gribal soğuk algınlığı ve korona virüs için zencefil, havlıcan, kabuk tarçın, karanfil, kuş burnu, ada çayı kekik, çam kozalağı pekmezi tercih etti. Bu bitkisel karışımların fiyatları ise, pekmezler 45 TL ve çaylar ise 15-30 TL arasında yer aldı.

Aktarım İsmail Yılmaz, "Korona virüs tekrar sıçramaya başladı. Korona virüs için zencefil, havlıcan, kabuk tarçın, kara fil, kuş burnu, ada çayı kekik, çam kozalağı pekmezi var ciğerlere çok faydası var. Kekik çayından ada çayıda yapabiliyorsunuz. Zeytin yaprağı da çok fayda sağlıyor. Mikrop kırıcı özelliği ve ciğerlere çok faydası var. Hem öksürük hem de balgam sökücü olarak da kullanılıyor. Korona virüsün artmasından sonra daha çok veriyoruz. Bitkisel çaylardan birer, ikişer tane veriyoruz. Faydasını görenler oluyor. Nefes açıcı balgam sökücü olduğu için rahatlatıyor. Pekmezler, 45 TL, macunlar 45 TL, hazırladığımız çaylar 15-30 TL arasında değişiyor. Gribal soğuk algınlığı olmadan da kullanmalarını tavsiye ederim "dedi.

(ECB-NSO-Y)

Korona ve gribal soğuk algınlığının ilacı Atom çayı
Korona ve gribal soğuk algınlığının ilacı Atom çayı
Korona ve gribal soğuk algınlığının ilacı Atom çayı

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Koronavirüs, Türk Lirası, Zonguldak, Kekik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Korona ve gribal soğuk algınlığının ilacı Atom çayı - Son Dakika


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