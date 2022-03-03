Korona virüs sonrası kan dolaşımı bozukluğu teşhisi konulan hastaya kök hücre tedavisi uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Korona virüs sonrası kan dolaşımı bozukluğu teşhisi konulan hastaya kök hücre tedavisi uygulandı

03.03.2022 13:03

Korona virüs sonrası kan dolaşımı bozukluğu teşhisi konulan hastaya kök hücre tedavisi uygulandıÇORUM Çorum'da yakalandığı korona virüs sonrası kalça kemiğinde kan dolaşımı bozukluğu teşhisi konulan hasta, ilk kez uygulanan kök hücre tedavisi ve kalça kemiği canlandırma ameliyatının...

Korona virüs sonrası kan dolaşımı bozukluğu teşhisi konulan hastaya kök hücre tedavisi uygulandı

ÇORUM Çorum'da yakalandığı korona virüs sonrası kalça kemiğinde kan dolaşımı bozukluğu teşhisi konulan hasta, ilk kez uygulanan kök hücre tedavisi ve kalça kemiği canlandırma ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.

Çorum'da yaşayan Bekir Kırış, geçtiğimiz yıl korona virüse yakalanarak bir süre hastanede tedavi gördü. Tedavisinin ardından sol kalçasında ağrı ve yürümekte güçlük şikayetleri bulunan Kırış, kentte bulunan bir özel hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastanın sol kalçada femur başı avasküler nekroz (kalça kemiğinin kan dolaşımının bozulması) teşhisi kondu. Opr. Dr. Remzi Can Fakıoğlu tarafından kök hücre tedavisi ile kalça eklem koruyucu cerrahisi uygulanan Kırış, tekrar sağlığına kavuştu.

Tedavi hakkında bilgi veren Opr. Dr. Remzi Can Fakıoğlu, hastanın geçirdiği korona virüs sonucu hastanede yattıktan sonra sol kalçada yürüme bozukluğu ve hareket kısıtlılığı şikayetleriyle kendilerine başvurduğunu belirterek, "Hastamızın yapılan tetkiklerinde kalça kemiğinin kan dolaşımının bozulmasına bağlı olarak oluşan eklem, kıkırdak hasarı ve ilerde gelişebilecek eklem kireçlenmesini önlemek amacıyla eklem koruyucu cerrahi olarak kök hücre tedavisi ve kalça kemiğini canlandırma ameliyatlarını gerçekleştirdik. Hastamız gayet sağlıklı. Sol kalçayı kurtarmak için yaptığımız tedavi sonrası sağ kalçada oluşabilecek rahatsızlık için sağ kalçaya da kök hücre nakli gerçekleştirdik. Hastamız yaklaşık bir ay üzerine yük vermeden yürüyüş yapacak. Ertesi gün ayağa kaldıracağız. Sonrasında da yapılacak tetkikler ve muayene sonrasında ilerde kireçlenme olmaması ve hastamızın daha ileri ameliyatlara gitmeden kendisinin kalça eklemini kurtarmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kök hücre tedavisi hakkında da açıklama bulunan Fakıoğlu, "Kök hücre tedavisi şuanda dünya literatüründe yerini almış kıkırdak lezyonlarında, menüsküs yırtıklarında, tendon hasarlarında, özellikle ileri derece kalça ve diz kireçlenmelerinde o evreye gelmeden koruyucu cerrahi işlemini gerçekleştirmek amacıyla sıfır kilometre hücrelerimizi buradaki hasarlı kıkırdak dokulara yada hasara uğrayabilecek dokularda kıkırdağı yenilemek amacıyla kıkırdağın hasarını önlemek amacıyla kullandığımız bir tedavi çeşidi. Şuanda güncel literatürde de çok başarılı sonuçlarını görmekteyiz. Hastanın kendi yağ hücrelerini kullandığımız için herhangi bir yan etkisi olmadığı için yüz güldürücü sonuçlarını görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Hasta Bekir kırış ise, daha önce herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını belirterek, "Şikayetler ortaya çıktıktan sonra hastaneye başvurdum. Yapılan tetkiklerden sonra bu rahatsızlık ortaya çıktı. Tedavi yöntemini anlattıktan sonra hemen ameliyat olarak kurtulmak istedim. Önceden herhangi bir rahatsızlığım yoktu. Geçtiğimiz yıl korona virüse yakalandım. Yoğun bir ilaç tedavisi gördüm" diye konuştu.

Korona virüs sonrası kan dolaşımı bozukluğu teşhisi konulan hastaya kök hücre tedavisi uygulandı
Korona virüs sonrası kan dolaşımı bozukluğu teşhisi konulan hastaya kök hücre tedavisi uygulandı
Korona virüs sonrası kan dolaşımı bozukluğu teşhisi konulan hastaya kök hücre tedavisi uygulandı

YORUMLAR
500
Aynı ailen 9 kişi koronavirüsten öldü! Sağlık Bakanlığı gen araştırması başlattı, 14 kişi daha riskli Aynı ailen 9 kişi koronavirüsten öldü! Sağlık Bakanlığı gen araştırması başlattı, 14 kişi daha riskli

Koronavirüs, Kök Hücre, Remzi Can, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Korona virüs sonrası kan dolaşımı bozukluğu teşhisi konulan hastaya kök hücre tedavisi uygulandı - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Zelenski, Putin'e meydan okudu: Karadeniz'in dibini görecekler, buna layıklar!
12:29 "Çin olimpiyatlar bitene kadar bekledi dedi, Rusya kendi bildiğini yaptı"
12:25 Hazal Kaya parti tarzıyla olay oldu!: Pantolonun düğmeleri açık kalmış!
12:23 Bakan Soylu'dan ilginç duyuru: Yarın tüm okullarımızda kıymetli bir tatbikatımız var
12:22 Alman turist, lüks otelin 7. katından düşerek yaşamını yitirdi
12:17 Beşiktaş taraftarı çok sinirlendi! Sosyal medyada Batshuayi'ye yapılan benzetmeler gündem oldu
12:01 Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Putin'in kızına sosyal medya linci
11:59 Bahçeli'den, Rusya-Ukrayna krizine 5 maddelik çözüm önerisi: Tek seçenek diplomasi ve diyalogdur
11:54 Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca'nın gazeteciye verdiği cevap gündem oldu
11:52 Time dergisinden çok konuşulacak Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 13:11:34. #1.12#
SON DAKİKA: Korona virüs sonrası kan dolaşımı bozukluğu teşhisi konulan hastaya kök hücre tedavisi uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement