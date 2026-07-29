Korsan Ürünler Suç ve Terörü Besliyor

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, korsan ve sahte ürünlerin organize suç şebekelerine ve terörün finansmanına doğrudan kaynak sağladığını belirterek, sınai mülkiyet ve telif haklarının önemine dikkat çekti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığınca Ankara'da bir otelde "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı" düzenlendi. Sahte ürünlerle mücadele ve halk sağlığının korunmasına ilişkin yapılan çalışmaların ele alındığı çalıştaya Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, ulusal ve uluslararası uzmanlar, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile marka temsilcileri ve katıldı. Çalıştayda konuşan Emniyet Genel Müdürü Fidan, merdiven altı ve sahte tıbbi ürünlere değinerek, "Etken maddesi eksik, hijyen şartlarından uzak üretilmiş veya zararlı içeriğe sahip kimyasal barındıran sahte ilaçlar, kimi zaman ölümcül sonuçlarla bir faciaya da dönüşebilmektedir. Böyle bir zafiyet sadece bireysel bir boyutta kalmayıp, toplumun sağlık sistemine, ilaç zincirlerine ve nihayetinde devlete olan güveni derinden sarsan ciddi bir kamu güvenliğine dönüşmektedir" dedi.

"Organize suç şebekelerine ve terörün finansmanına doğrudan kaynak sağlayan bir alana da dönüşmekte"

Korsan ve sahte ürünlerin kayıt dışı ekonomiyi besleyip, vergi kayıplarına yol açtığını ifade eden Fidan, "Korsan ürün ve sahtecilikten elde edilen gayrimeşru kazanç, organize suç şebekelerine ve terörün finansmanına doğrudan kaynak sağlayan bir alana da dönüşebilmektedir. Kamu gelirlerini aşındırmakta, doğrudan milletin, vatandaşın hakkı olan devasa bir kaynağı gasbetmekte, AR-GE yatırımlarını sabote etmektedir. Şüphesiz üretimin, alın terinin ve inovasyonun hukuki teminattan yoksul bırakıldığı bir ekosistemde ne nitelikli sermayeyi korumak ne de küresel ölçekte rekabet edebilir bir milli ekonomi inşa etmek mümkün olmamaktadır. Jeopolitik rekabetin ve küresel sınamaların arttığı bir çağda fikri mülkiyet rejimini takip ederek bu tür suçlarla etkin mücadele etmek, ekonomik sürdürülebilirliğimizi güvenceye alan yüksek katma değer üretimi besleyerek, toplumsal refahı büyüten bütüncül bir devlet aklı politikası olarak karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.

Emniyet Teşkilatı'nın sınai mülkiyet ve telif hakları kapsamında yürütülen çalışmaları ulusal ve ulusal arası ölçekte güçlü bir koordinasyon içinde yürütmenin çabası içerisinde olduğunu belirten Fidan, son dönemde "İnterpol ve Europol" koordinasyonunda gıda güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların başarıyla yürütüldüğünü ifade etti.

"Personelin hizmetiçi eğitimlerini çağımızın ihtiyaçlarına göre güncelliyoruz"

Dijitalleşen, anonimleşen ve sınırları aşan bir boyut kazanan suç dinamiklerinin klasik memur yaklaşımının ötesinde bir mücadeleyi zorunlu kıldığını dile getiren Fidan, şunları söyledi:

"Emniyet Teşkilatı olarak bu yeni nesil tehditlere karşı teknolojik alt yapımıza devasa yatırımlar yapıyor, personelimizin hizmetiçi eğitimlerini çağımızın ihtiyaçlarına göre güncelliyor ve uluslararası iş birliklerimizi her geçen gün arttırmanın gayreti içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bilgi paylaşımı, ortak operasyonlar, kapasite geliştirme faaliyetleri, eğitim programları, teknik destek çalışmaları ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması yoluyla hem ülkemizin güvenliğine katkı sunuyor hem de dost ve kardeş ülkelerin kapasitesinin daha da geliştirilmesine destek vermenin çabası içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Katılımcılara plaket takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle oturum sona erdi.