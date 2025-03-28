Koruma Kuzu Sahipinin Peşini Bırakmıyor

Antalya'da 3 yavru doğuran koyunun sütü yetmediği için elleri ile beslediği yavru kuzu sahibinin yanından bir an olsun ayrılmıyor. Kendisini gölge gibi izleyen yavru kuzuya 'Koruma' ismini takan vatandaş, "Ben nereye, koruma oraya" dedi.

Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan, manavlık ve hayvancılıkla uğraşan Hasan Kiraz isimli vatandaşın koyunlarından birisi 3 yavru dünyaya getirdi. Kiraz, yavrulardan birisini annesinin sütü yetmediği için biberonla elleriyle beslemeye başladı. 2 ay boyunca elleriyle beslediği yavru kuzu sahibinin peşinden bir an olsun bile ayrılmıyor.

Gölgesi gibi peşinden ayrılmıyor

Koyunlarını Manavgat- Alanya D-400 kara yolu kıyısında bulunan boş arazilerde otlatan Hasan Kiraz'ı yavru kuzu yol kenarında bulunan lokantaya su almaya giderken kendisini gölge gibi izliyor. Peşinden bir an olsun ayrılmayan sevimli kuzunun kendisinin koruması olduğunu söyleyen Hasan Kiraz, "Annesi 3 yavru birden doğurdu. 2 yavruyu annesi emzirirken, korumayı ben biberonla besledim. Bu süreçte yanımdan bir an bile ayrılmaz oldu. Ben nereye, koruma oraya" dedi. - ANTALYA