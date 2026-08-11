Koruyucu Aile Farkındalık Programı Düzenlendi

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, çocukların aile ortamında büyümelerine katkı sağlamak ve koruyucu aile hizmet modeline yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme programı düzenlendi.

AFAD personeline yönelik gerçekleştirilen programda, Koruyucu Aile Hizmet Modeli hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Programda, koruyucu aile olmanın önemi, çocukların aile ortamında büyümesinin gelişimleri üzerindeki olumlu etkileri ve koruyucu ailelerin üstlendiği sorumluluklar anlatıldı.

Bilgilendirmede ayrıca koruyucu aile olmak isteyen vatandaşların başvuru süreci, başvuruda aranan şartlar ve değerlendirme aşamaları hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı. Koruyucu aile hizmetinin, çeşitli nedenlerle öz ailesinin yanında bakım ve korunma ihtiyacı bulunan çocukların güvenli ve sağlıklı bir aile ortamında gelişimlerini sürdürmelerine önemli katkı sunduğu belirtildi.

Program kapsamında, çocukların sevgi, ilgi ve güven ortamında yetişmesinin önemine dikkat çekilirken, koruyucu aile hizmetinin yaygınlaştırılması ve toplumun farklı kesimlerinde farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruyucu aile hizmet modelinin tanıtılmasına yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının farklı kurum ve kuruluşlarda devam edeceği bildirildi.