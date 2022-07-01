Koruyucu aile günü etkinliklerle kutlandı

2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ilan edilen Koruyucu Aile Günü, Sakarya'da şenlik havasında kutlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi 'ne ait macera parkta gerçekleşen etkinliğe;Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım , Vali Yardımcısı Selda Dural , Serdivan Kaymakamı Ali Candan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu , STK'lar, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı. Çeşitli oyunlar ve etkinliklerin hazırlandığı günde çocuklar gönüllerince eğlendi. 2021 yılında koruyucu aile sayısının 91, aile ve hizmetten yaralanan 103 çocuğun olduğunu söyleyen Zor, şuanda 114 çocuğun 102 koruyucu ailesini bulunduğunu aktardı. Zor, hizmetten yaralanan çocuk sayısını 125'e çıkartarak 2022 yılını tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Etkinlik, koruyucu ailelere plaket ve teşekkür belgesi verilmesi sonrasında son buldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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