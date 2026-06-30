Koruyucu Aile Yürüyüşü Diyarbakır'da - Son Dakika
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Koruyucu Aile Yürüyüşü Diyarbakır'da

Koruyucu Aile Yürüyüşü Diyarbakır\'da
30.06.2026 11:44
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Diyarbakır'da Koruyucu Aile Günü etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi, farkındalık artırıldı.

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 30 Haziran Koruyucu Aile Günü sebebiyle "Güçlü Yarınlar İçin Koruyucu Aile Yürüyüşü" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında başlayan yürüyüş, Millet Bahçesi'ne kadar devam etti. Yürüyüş sonunda açıklamalarda bulunan Çeçen, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü münasebetiyle bir araya geldiklerini ifade ederek, "Çeşitli nedenlerle ailesinin yanında kalamayıp, devlet himayesi altında koruma ve bakım altına alınan çocuklarımız, her ne kadar devletin tüm imkanlarından en iyi şekilde faydalandırılsa da her bir çocuğumuzun aile sıcaklığına olan özlemi, aile sıcaklığına olan ihtiyaç dolayısıyla aile odaklı hizmetlerimizden koruyucu aile hizmetini artırmak, farkındalığını toplum içerisinde görünür hale getirmek için bugün burada böyle bir etkinlik düzenledik. Koruyucu ailelerimiz çocuklarımıza dokunan şefkat eli, merhamet eli, sevgi ve saygının en güzel örneklerini teşkil etmektedirler. Bu nedenle tüm Diyarbakır'ımıza, tüm Diyarbakırlı güzel yürekli ailelerimize, her bir çocuğumuza fazladan nasıl dokunabilirizin çalışmasını biz burada yürütürken, onlara da gelin çocuklarımızın yüreklerine sıcak dokunuşlar dokunduralım şeklinde çağrıda bulunmak istiyorum. Her bir çocuğumuz sevgiyle, ilgiyle aile yanında büyümeli. Her bir çocuğumuz devletimizin şefkat ve merhamet elini aile içerisinde de çok güzel bir şekilde hissetmeli diyoruz. Buradan tüm Diyarbakırlı hemşehrilerimize tekrardan haydi Diyarbakır, gelin koruyucu aile olalım diyorum" dedi.

Gökyüzüne renkli balonların uçurulmasıyla son bulan yürüyüşe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, gaziler, kurum amirleri, aileler ve çocuklar katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koruyucu Aile Yürüyüşü Diyarbakır'da - Son Dakika

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