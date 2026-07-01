Koruyucu Aileler Valilikte Ağırladı

Kütahya Valisi Musa Işın, Koruyucu Aile Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde koruyucu aileler ve çocuklarını Valilik makamında kabul etti.

Valilikte samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Vali Musa Işın, çocuklarla tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etti ve çeşitli hediyeler takdim etti. Çocukların mutluluğuna ortak olan Vali Işın, koruyucu ailelerle de bir süre görüşerek onların talep ve görüşlerini dinledi.

Koruyucu aile olmanın sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda büyük bir gönül işi ve fedakarlık gerektirdiğini ifade eden Vali Işın, sevgi dolu bir aile ortamının çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişiminde büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Koruyucu ailelerin üstlendikleri görevin toplum adına son derece kıymetli olduğunu belirten Işın, çocuklara güvenli ve sıcak bir yuva sunan tüm ailelere teşekkür etti.

30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutlayan Vali Işın, koruyucu aile uygulamasının toplumsal dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade ederek, daha fazla ailenin bu anlamlı sorumluluğu üstlenmesini temenni etti. Çocukların sevgi, ilgi ve güven ortamında yetişmesinin geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu dile getiren Işın, devletin her zaman koruyucu ailelerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Program kapsamında, özverileri ve fedakarlıklarıyla çocukların hayatına dokunan dört koruyucu aileye Vali Musa Işın tarafından plaket takdim edildi. Plaket töreninde ailelere teşekkür eden Işın, gösterdikleri duyarlılığın toplum için örnek teşkil ettiğini söyledi.

Koruyucu aileler de kendilerine verilen destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, çocuklarla kurdukları bağın hayatlarının en anlamlı deneyimlerinden biri olduğunu ifade etti. - KÜTAHYA