Koruyucu Aileye Ziyaret - Son Dakika
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Koruyucu Aileye Ziyaret

Koruyucu Aileye Ziyaret
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eskişehir'de koruyucu aile hizmetlerini değerlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve İl Müdürü Orhan Bayrak eşliğinde, Eskişehir İl Müdürlüğü koordinesinde koruyucu aileye ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarette koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuğun eğitim ve gelişim süreci hakkında bilgi alınarak mevcut durumu değerlendirildi. Koruyucu ailenin görüş, talep ve ihtiyaçları dinlenerek, çocuğun üstün yararı doğrultusunda yürütülen hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koruyucu Aileye Ziyaret - Son Dakika

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