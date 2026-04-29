Kösedağ ailesinin acı günü

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ın annesi Faime Kösedağ hayatını kaybetti.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ın annesi Faime Kösedağ, 77 yaşında hayatını kaybetti. Kösedağ'ın cenazesi, Hulusi Akar Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi. Cenaze namazına Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Kösedağ ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
