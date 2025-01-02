Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Regaip Kandili\'nde Vatandaşlara Sıcak Çorba İkram Etti

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Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Regaip Kandili münasebetiyle sıcak çorba ikramında bulundu.

Çarşı camii önünde ikindi namazından sonra düzenlenen etkinlikte, Köşk Belediyesi tarafından hazırlanan mercimek çorbasını belediye ekipleri esnaf ve vatandaşlara ikram etti. Başkan Güler'in sıcak ilgisiyle kendilerine yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Güler'e ve ekiplere teşekkür ettiler. Vatandaşların Regaip Kandilini kutlayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyor, bu mübarek gecenin ülkemize ve insanlığa huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. En güzel şekilde istifade edebilmek temennisiyle, kandilimiz mübarek olsun" dedi. - AYDIN