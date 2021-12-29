Köşk Esnaf Odası'na yeni aday - Son Dakika

Köşk ilçesinde yaklaşık 33 yıldır tornacılık yapan Süleyman Akyol, ilçedeki esnaf ve sanatkara 'Daha iyi hizmet' parolası ile adaylığını açıkladı. Başkan olarak maaş almak için değil her geçen gün zor şartlarda yaşam mücadelesi veren esnaf ve sanatkara hizmet için aday olduğunu belirten Akyol, "Hizmeti esnafın ayağına götüreceğiz" dedi.

Esnaf ve Sanatkarın sadece mesleklerini icra eden topluluk değil aynı zamanda önemli bir kamu hizmeti veren kişiler olduğunu kaydeden Süleyman Akyol, oda ve yönetiminin pandemi döneminde bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Bu tür kuruluşların sadece aidat toplayan kurumlar değil zor günlerde üyelerinin yanında olması gereken kuruluşlar olması gerektiğini kaydeden Akyol, "Esnaflarımızın daha iyi koşullarda hizmet verilmesini sağlayacak çeşitli projelerimiz olduğu gibi, esnafın daha iyi hizmet almasını sağlayacak projelerimiz de var. Seçilmemiz halinde mesleki eğitimin yanında çırak sorununa ve çırakların yaşadığı sorunların çözümü için de çalışmalar yapacağız. En önemlisi bulunduğu makamdan güç alan değil bulunduğu makama güç katan bir hizmet anlayışı ile esnaf ve sanatkarımıza hizmete talibim" dedi.

Köşk ilçesinde 33 yıldır tornacılık yapan 51 yaşındaki Süleyman Akyol, Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatının tamamını Köşk ilçesinde sürdürdüğünü belirtti. - AYDIN