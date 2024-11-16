Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne Yeni Araçlar Teslim Edildi

Yerel

Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne katılan yeni araçlar için düzenlenen hayır etkinliğine katılan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Yeni görev araçlarının ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen yeni araçlar hizmete başlarken, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hayır etkinliği gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen hayra katılan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ise Köşk Kaymakamı Tuğba Polat ile birlikte hem vatandaşlara pilav dağıttı hem de emniyet ekiplerinin hazırladıkları tanıtım stantlarını gezerek ' KADES, UYUMA, HAYDİ' gibi uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Yeni araçların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Güler, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "İçişleri Bakanlığımızın Köşk İlçe Emniyet Amirliği filosuna kazandırdığı yeni görev araçlarının teslimatı ve hayır etkinliğine, Kaymakamımız Tuğba Polat, Meclis Üyelerimiz ile birlikte katıldık. Yeni görev araçlarının ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emniyet güçlerimizin çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Rabbim ayaklarına taş değirmesin" ifadelerine yer verdi. - AYDIN