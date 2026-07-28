Köşk'te Arılı Kovan Tespit Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Köşk'te Arılı Kovan Tespit Çalışmaları Başladı

Köşk\'te Arılı Kovan Tespit Çalışmaları Başladı
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Köşk'te 2026 arılı kovan desteklemesi için tespit çalışmaları sürdürülüyor, üreticiler dikkatli olun!

Aydın'ın Köşk ilçesinde, 2026 yılı arılı kovan desteklemesine esas teşkil edecek arılı kovan tespit çalışmaları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince titizlikle sürdürülüyor.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçedeki arılı kovanlar sahada tek tek kontrol edilerek kayıt altına alınıyor. Çalışmalarla, üreticilerin arılı kovan desteklemelerinden eksiksiz şekilde yararlanabilmesi ve arıcılık faaliyetlerinin doğru şekilde kayıt altına alınması hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin arılı kovanlarını tespit çalışmaları için hazır bulundurmalarının, kayıt bilgilerinin güncelliğini kontrol etmelerinin ve görevli teknik personele gerekli desteği sağlamalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Yetkililer, kayıt altına alınan her arılı kovanın hem üreticilere sağlanacak destekler hem de arıcılık sektörünün sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu belirterek, yürütülen çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köşk'te Arılı Kovan Tespit Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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