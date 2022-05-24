Köşk'te fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor - Son Dakika
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Köşk'te fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor

24.05.2022 09:45
Köşk'te fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor

Aydın'ın Köşk ilçesinde gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla denetim yapılırken, denetim ekipleri de fırsatçılara geçit vermiyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla denetim yapılırken, denetim ekipleri de fırsatçılara geçit vermiyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da son zamanlarda bazı firmaların serbest piyasa koşullarına aykırı hareket ederek fiyatları piyasa dengesinin üzerine çıkarması ile birlikte vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Bu çerçevede Köşk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki marketler ve gıda satışı yapan işletmelerde denetimlerine ise aralıksız devam ediyor. Harekete geçen denetim ekipleri stokçuluk ve fahiş fiyatlara ilişkin denetimlerini hafta sonu da devam etti. Market ve gıda işletmelerini gezen ekipler depoları ve fiyat etiketlerini kontrol etti. - AYDIN

Köşk'te fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor
Köşk'te fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor
Köşk'te fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor
Köşk'te fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor

YORUMLAR
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Esat Karlıdağ: NATO Krizinde Türkiye, pozisyonu iyi kullanmalı Esat Karlıdağ: NATO Krizinde Türkiye, pozisyonu iyi kullanmalı Efeler'de fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor Efeler'de fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köşk'te fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köşk'te fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor - Son Dakika
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