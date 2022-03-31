Köşk'te fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika
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Köşk'te fidanlar toprakla buluştu

31.03.2022 16:55
Köşk'te fidanlar toprakla buluştu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) Konferans Salonu'nda Köşk Orman İşletme Şefi Ali Üreden'in sunumuyla gerçekleşen 'Orman' konulu seminerin ardından kampüs alanında fidan dikme etkinliği gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) Konferans Salonu'nda Köşk Orman İşletme Şefi Ali Üreden'in sunumuyla gerçekleşen 'Orman' konulu seminerin ardından kampüs alanında fidan dikme etkinliği gerçekleşti.

Etkinliğe, Köşk MYO Prof. Dr. Müdürü Ayşe Demet Karaman, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Atilla Koç Yerleşkesi içerisinde önceden belirlenen alanlara dikilen defne, salkım söğüt ve fıstıkçamı fidanlarının bakımını ve sulamasını her Cuma günü öğrenciler gerçekleştirecek.

2023 yılından itibaren Köşk MYO'yu kazanan her öğrencin en az bir tane fidan dikmesi ve bakımını yapmasının hedeflendiğini belirten Köşk MYO Prof. Dr. Müdürü Ayşe Demet Karaman, "Etkinliğe destek veren Köşk Orman İşletme Şefliğine, Köşk Kaymakamlığına, Köşk Belediyesine ve öğrencilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Fidan dikme etkinliği, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN

Köşk'te fidanlar toprakla buluştu
Köşk'te fidanlar toprakla buluştu
Köşk'te fidanlar toprakla buluştu
Köşk'te fidanlar toprakla buluştu
Köşk'te fidanlar toprakla buluştu

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Adnan Menderes Üniversitesi, Nuri Güler, Karaman, Kampüs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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