Köşk\'te Sel Felaketi: Esnafa Ziyaret ve Hasar Tespiti

Köşk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, ilçede etkili olan sel felaketinin ardından zarar gören sanayi esnafını ziyaret ederek hasar tespit çalışmalarında bulundu.

Köşk Sanayi Sitesi'nde yaşanan afet sonrası harekete geçen oda yönetimi, iş yerlerinde incelemelerde bulunarak esnafın yaşadığı mağduriyetleri yerinde değerlendirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında zarar gören alanlarla ilgili gerekli tutanakların tutulduğu ve sürecin yakından takip edildiği bildirildi. Oda Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, esnafın yanında olmaya devam edileceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde meydana gelen sel felaketinden dolayı zarar gören sanayi esnaflarımız ziyaret edilerek hasar tespit çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Esnaflarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi adına gerekli tutanaklar tutulmuş olup süreç yakından takip edilmektedir. Tüm esnafımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan afetin en kısa sürede atlatılmasını temenni ediyoruz. Her zaman esnafımızın yanında olarak bu zorlu süreci birlikte atlatacağız."

Selden etkilenen esnafın yaralarının sarılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - AYDIN