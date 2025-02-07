KOSKİ'den Kış Uyarısı: Sayaç Donmalarına Karşı Önlem Alın - Son Dakika
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KOSKİ'den Kış Uyarısı: Sayaç Donmalarına Karşı Önlem Alın

KOSKİ\'den Kış Uyarısı: Sayaç Donmalarına Karşı Önlem Alın

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle su sayaçlarının donmasına karşı vatandaşları uyardı. Sayaçların korunması için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine değinildi ve donan sayaçlara müdahale edilmeden KOSKİ'ye bildirilmesi gerektiği belirtildi.

07.02.2025 16:02  Güncelleme: 16:04
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Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının eksilerde seyrettiği bu günlerde sayaç ve abone şube yolu donmalarına karşı vatandaşları uyardı.

KOSKİ, su sayaçlarının ve tesisatların korunması için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine vurgu yaparak, donan sayaçlara müdahale edilmeden KOSKİ Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesini tavsiye etti. KOSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; özellikle gece hava sıcaklıklarının eksilere düşmesinin sayaç donmalarına sebep olabileceği belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Havaların soğumasıyla birlikte abone şube yolları, su sayaçları ve iç tesisatta yer alan ana kolon borularının soğuğa karşı yeterince yalıtımlı olmaması halinde, akış halindeki su donabilir ve vatandaşlarımız bu nedenle mağdur olabilir. Bu yerlerin bakım, onarım ve korunması vatandaşlarımızın sorumluluğundadır."

"Tedbir almazsanız maddi zarara uğrayabilirsiniz"

KOSKİ, sayaç ve tesisatların yalıtım malzemeleri ile kaplanması ve suyun kullanılmadığı zamanlarda az miktarda akış halinde bırakılması sonucunda donmaların önlenebileceğini ifade etti. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, koruma önlemi almayan abonelerin donan sayaçlarının tamir ve değiştirme ücretlerinin kendilerine ait olacağını belirtti. Kolon borularındaki donma nedeniyle yapılacak açma işlemlerinden de ücret talep edildiği hatırlatılarak, "Tedbir almanın donmadan sonra oluşacak maliyetlerden daha ucuz olduğu unutulmamalıdır" uyarısı yapıldı.

Donan sayaçlara sıcak su dökmeyin

KOSKİ'den yapılan açıklamada, donan sayaç ve tesisatları açmaya çalışırken yapılan hatalar konusunda da vatandaşlar uyarıldı. Donan sayaçlara ve borulara sıcak su dökülmemesi veya ateş tutulmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Donan sayaç, abone şube yolu ve kolon çıkış borularının sıcak su dökülerek veya ateş tutularak açılmaya çalışılması, musluk ve su borularının patlamasına ve maddi hasarın artmasına sebep olmaktadır. Çok soğuk havalarda şebekede durağan su bırakmamak önemlidir" ifadelerine yer verildi.

Sayaç donmalarında ne yapılmalı?

Açıklamada, sayaç donması durumunda vatandaşların sayaca müdahale etmeden, abone numaraları ile birlikte ALO 185 hattını aramaları gerektiğini belirtildi. KOSKİ Genel Müdürlüğü, kış aylarında sayaçların korunması için şu önerilerde bulundu: "Sayacın bulunduğu yere beton, ahşap veya demirden bir muhafaza yapılmalıdır. Sayaç bağlantıları ve vanalardan su sızıntısı veya damlama varsa, abone numarası belirtilerek KOSKİ'ye bildirilmelidir. Çok şiddetli soğuklarda musluklar az miktarda açık bırakılarak sayaçta ve tesisatta durgun su bırakılmamalıdır. Donan sayaç ve tesisata kesinlikle ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir." - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KOSKİ'den Kış Uyarısı: Sayaç Donmalarına Karşı Önlem Alın - Son Dakika

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