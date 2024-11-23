Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sabah namazı buluşmaları devam ediyor.
Kovancılar İlçe Müftülüğü her hafta farklı bir camide "sabah namazı buluşması" programı gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Seyda Ubeydullah Camisinde 'sabah namazı buluşması' gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü İrfan Çavaş'ın katıldığı programdan sonra vatandaşlarla sohbet edilip katılım sağlayanlara ikram yapıldı. - ELAZIĞ
Son Dakika › Yerel › Kovancılar'da Sabah Namazı Buluşması Yapıldı - Son Dakika
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