Köy Çocukları Havuzla Buluştu - Son Dakika
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Köy Çocukları Havuzla Buluştu

Köy Çocukları Havuzla Buluştu
06.07.2026 13:31
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Ferit Kaya, 2,500 köy çocuğunu Erzurum'da havuz festivalinde buluşturdu, su oyunları oynadı.

Erzurum'da iş insanı Ferit Kaya, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan 2 bin 500 köy çocuğunu şehir merkezinde havuzla buluşturdu.

Erzurum'da 8 yıldır sürdürdüğü gönüllü çalışmalarla tanınan hayırsever iş insanı Ferit Kaya, kırsal bölgelerdeki çocuklara yönelik etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Kış aylarında köy çocuklarını Palandöken Kayak Merkezi'ne götürerek kayak sporuyla tanıştıran Kaya, bu yaz mevsiminde ise çocukları havuz festivalinde bir araya getirdi. Merkeze uzak köylerden gelen ve daha önce hiç havuz görmemiş 2 bin 500 çocuk, şehir merkezindeki yüzme havuzunda serin suların tadını çıkardı. Etkinlikte takım elbisesini çıkarıp çocuklarla birlikte havuza giren iş insanı Kaya, çocukların neşesine ortak olarak onlarla su oyunları oynadı ve kulaç attı.

8 yıllık gönül köprüsü

Kırsal ile merkez arasında adeta bir gönül köprüsü kurduklarını belirten iş insanı Ferit Kaya, projenin 8 yıldır kesintisiz sürdüğünü ifade etti. Kırsalda imkansızlıklar içinde büyüyen çocukların ufuklarını genişletmeyi amaçladıklarını vurgulayan Kaya, çocukların sosyal hayata entegre olması ve kendilerini değerli hissetmeleri için bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Erzurumlular ve çocukların aileleri, kışın Palandöken'de karın tadını çıkaran, yazın ise havuzda serinleyen çocuklara bu imkanı sunan hayırsever iş insanına teşekkürlerini iletti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köy Çocukları Havuzla Buluştu - Son Dakika

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