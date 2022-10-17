Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti

Bilecik merkeze 10 kilometre uzaklıkta olan bin 87 nüfuslu 693 seçmenin bulunduğu Aşağıköy'ün sakinleri belediye hizmetlerinden faydalanabilmek için imza toplayarak valiliğe başvurdu. Valiliğin talebi gönderdiği Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Aşağıköy'ün mahalle statüsüne alınması için referandum yapılması kararını verdi.
Merkez ilçe seçim kurulunca dün Aşağıköy'de kurulan sandığa giden 490 seçmenin 398'ü 'evet', 92'si 'hayır' oyu kullandı. Aşağıköy, yapılan referandum sonucunda Bilecik'in 13'uncu mahallesi oldu.
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