Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti - Son Dakika
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Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti

17.10.2022 13:26
Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti

Bilecik kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Aşağıköy, merkez ilçe seçim kurulunca yapılan referandum sonucu mahalle statüsü kazandı.

Bilecik merkeze 10 kilometre uzaklıkta olan bin 87 nüfuslu 693 seçmenin bulunduğu Aşağıköy'ün sakinleri belediye hizmetlerinden faydalanabilmek için imza toplayarak valiliğe başvurdu. Valiliğin talebi gönderdiği Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Aşağıköy'ün mahalle statüsüne alınması için referandum yapılması kararını verdi.

REFERANDUMDAN MAHALLE ÇIKTILAR

Merkez ilçe seçim kurulunca dün Aşağıköy'de kurulan sandığa giden 490 seçmenin 398'ü 'evet', 92'si 'hayır' oyu kullandı. Aşağıköy, yapılan referandum sonucunda Bilecik'in 13'uncu mahallesi oldu.

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Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti - Son Dakika

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