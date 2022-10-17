Bilecik merkeze 10 kilometre uzaklıkta olan bin 87 nüfuslu 693 seçmenin bulunduğu Aşağıköy'ün sakinleri belediye hizmetlerinden faydalanabilmek için imza toplayarak valiliğe başvurdu. Valiliğin talebi gönderdiği Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Aşağıköy'ün mahalle statüsüne alınması için referandum yapılması kararını verdi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti - Son Dakika

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