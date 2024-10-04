Köy Hayatını Güçlendirme Vurgusu - Son Dakika
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Yerel

Köy Hayatını Güçlendirme Vurgusu

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, köy hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak ve gençleri köylerine bağlamak için projeler geliştireceklerini açıkladı. Devlet ile işbirliği yapacaklarını vurgulayan Deviren, ayrıca köy kadınları için kooperatifleşmeye teşvikte bulundu.

04.10.2024 17:12
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Başkan Deviren: "Köy hayatını güçlendireceğiz"

BURSA - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Başkan Mahallede" sloganıyla her hafta gerçekleştirdiği kırsal mahalle programlarına Kurtul'da devam etti. Deviren'e başkan yardımcıları Arzu Karataş ve Durmuş Uslu, belediye meclis üyeleri, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri ve daire müdürleri eşlik etti.

İlk olarak söz alan Kurtul Muhtarı Nurettin Demir, Kurtul'a ilgisi ve hizmetlerinden dolayı Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'e teşekkür etti. CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan ise, Gemliklilerle gönül birliği içinde köyler ve köylülerin ihtiyaç yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Programda söz alan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren "Köy hayatını sürdüremezsek tarlalarımızı yabancılar sürecek" dedi.

Başkan Deviren şöyle konuştu: "Köy hayatını sürdürmek için gençleri köylerine bağlı tutmamız gerekiyor. Bunu yapamazsak bir nesil sonra tarlalarımızı dilini anlamadığımız yabancılar sürecek. Bu nedenle köylerde sosyal hayatı zenginleştirmek, futbol sahası gibi alanlar oluşturmak ve gençlere destek olmak belediyemizin öncelikleri arasında yer alıyor. Köylerin genişlemesi için Büyükşehir Belediyesi ile plan yapıyoruz. Bu planlamalar, 50, 100 yıllık süreçleri kapsamalı. Ayrıca, köylerin dış görünümünü iyileştirmek ve köy ürünlerinin satılabileceği alanlar oluşturmak için adımlar atacağız."

Başkan Deviren, köylerdeki su ve doğalgaz sorunlarının da farkında olduklarını belirterek, bu konularda Devlet Su İşleri ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapacaklarını söyledi. Doğalgaz çalışmalarının bazı köylerde 2025 yatırım planına alındığını da müjdeledi.

Başkan Deviren, köy kadınlarını desteklemek amacıyla kooperatifleşme çağrısında bulunarak, kadınların kooperatifler aracılığıyla ekonomik hayata daha fazla katılabileceğini vurguladı. "Birlikte başaracağız" mesajını yineleyen Deviren, köylerde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için bilimsel çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köy Hayatını Güçlendirme Vurgusu - Son Dakika

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