Köy Kahvelerinde Dini Sohbetler Başladı - Son Dakika
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Köy Kahvelerinde Dini Sohbetler Başladı

Köy Kahvelerinde Dini Sohbetler Başladı

Hisarcık Müftülüğü, köy kahvelerinde dini sohbet etkinliği düzenliyor, halk katılıyor.

07.12.2024 10:53
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Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından köy kahvelerinde dini sohbet etkinliği başlatıldığı bildirildi.

İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen köy kahvehane sohbetlerinde bu hafta Tokat köyünün ziyaret edildiğini söyleyen İlçe Müftüsü Sabahattin Akyol, "Manevi Danışmanımız Şamil Demir ve Çimenlik Camii İmam-Hatibi Üzeyir Çalışkan hocalarımız tarafından gerçekleştirilen kahvehane sohbetinde hocalarımız ve köy halkı sohbet ettiler. Ayrıca halkımızın dini soruları cevaplandırıldı ve kasideler okundu. Her hafta yapılacak kahvehane sohbetleri vesilesiyle tüm köylerimiz ziyaret edilmiş olacak. Katılım sağlayan halkımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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