Köyceğiz Anaokulu\'nda 23 Nisan coşkusu

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Anaokulu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlik havasında kutlandı.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Köyceğiz Anaokulunda eğitim gören minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliklerde minikler, şarkılar eşliğinde dans ederek dünyada kendilerine armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşadı. Öğretmen ve veliler de miniklerin heyecanını paylaştı. Anneler erkek çocuklarıyla, babalar kız çocuklarıyla dans gösterileri gerçekleştirdiler. Etkinlikler veliler tarafından da büyük beğeni topladı. Veliler etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. - MUĞLA