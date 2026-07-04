Köyceğiz'de Aşure İkramı - Son Dakika
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Köyceğiz'de Aşure İkramı

Köyceğiz\'de Aşure İkramı
04.07.2026 00:10
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Köyceğiz'de Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı, halk yoğun ilgi gösterdi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla Cuma namazı çıkışında vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Köyceğiz Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Köyceğiz Şubesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Merkez Hacıbey Camii'nde gerçekleştirildi. Hem sevinçleri hem de hüznü bir arada barındıran, paylaşma ve dayanışmanın simgesi Muharrem ayı vesilesiyle düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçe protokolünün tamamının katıldığı etkinlikte Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, kazanların başına geçerek vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram ettiler. Etkinlikte vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Kumcu, Muharrem Ayının paylaşma ve kardeşlik Ayı olduğunu ifade edip, aşure geleneğinin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini dile getirdi. Bundan hareketle aşure geleneğinin yaşatılmasında emeği geçen İlçe Müftülüğüne ve Diyanet Vakfı Köyceğiz Şubesine, katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti. Müftü Karagöz de teşriflerinden dolayı başta kaymakama, ilçe protokolüne, cami cemaatine ve yoğun teveccüh gösteren Köyceğiz halkına şükranlarını sundu. Muharrem ayında yaşanan ve Müslümanları derinden üzen elim hadiselerin bir daha yaşanmaması temennisinde de bulunan Müftü Karagöz, Hz. Hüseyin başta olmak üzere tüm şehidi şühedayı rahmet ve minnetle yad etti. Köyceğiz halkı ve cami cemaati de ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirip teşekkürlerini iletti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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