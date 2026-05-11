Köyceğiz Cemevi'nin Birlik ve Dayanışma Pikniğine Yoğun Katılım

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Köyceğiz Cemevi tarafından Köyceğiz Kazancı Tesisleri'nde birlik ve dayanışma pikniği düzenlendi.

Etkinliğe Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Tanju Satılmış, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Köyceğiz Başkanı Nezahat Doğan, Dalaman ve Ula temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Bu yılki etkinliğin Anneler Günü'ne denk gelmesi dolayısıyla Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, "Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

"DAYANIŞMA DUYGUSU GÜÇLENİYOR"

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Köyceğiz Başkanı Nezahat Doğan da etkinliğin Hıdırellez ve Anneler Günü dolayısıyla düzenlendiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti. Piknik sayesinde ailelerin birbirleriyle tanışma fırsatı bulduğunu belirten Doğan, üyelerin yıl boyunca yoğun emek verdiğini ve etkinliğin dayanışma duygusunu güçlendirdiğini söyledi.

Doğan, "Bir yıl boyunca üyelerimiz çok fazla çaba sarf etti. Bu nedenle birçok kazanımımız oldu. Geçmişteki yorgunluğumuzu gidermek, geleceğe daha dinç hazırlanmak için bu pikniğimizi düzenledik. Bu pikniği geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bütün dernek üyelerimizi tek çatı altında toplayarak kocaman bir aile olduğumuzu göstermek istedik. Bu birlik ve beraberliğimiz umarım hiç bitmez" diye konuştu.

Etkinlikte kurulan sahnede yerel sanatçılar sahne aldı. Katılımcılar halaylar çekerek, eğlendi.