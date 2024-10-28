Köyceğiz\'de cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları çelenk töreniyle başladı

Yerel

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çelenk töreniyle başladı.

Çelenk sunma töreni Hükümet Konağı önündeki Atatürk heykelinde gerçekleştirildi. Köyceğiz Kaymakamlığı ve Köyceğiz Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağın göndere çekilmesiyle tören sona erdi. Çelenk sunma törenine Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, İlçe Garnizon Komutanı Hava Muhabere Yüzbaşı Nurettin Bebek, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA