Köyceğiz'de İçme Suyu Hatları Yenileniyor

Köyceğiz'de arızalanan hatlar yenileniyor

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Köyceğiz İlçesi Toparlar Mahallesinde kullanım ömrünü tamamlayan ve sürekli arızalanarak uzun süreli su kesintilerine neden olan içme suyu hatlarını yeniliyor.

İçme suyu altyapısının yenilenmesi ve vatandaşlara kesintisiz su sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri bu kapsamda Köyceğiz'de önemli bir projeyi hayata geçirdi. Ekipler bölgede yaptığı hat yenileme çalışması ile sorunu kalıcı olarak ortadan kaldırdı.

2 bin 500 metre yenilendi

Köyceğiz İlçesi Toparlar Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde bulunan içme suyu hatlarının sürekli arızalanarak su kesintilerine neden olduğu tespit edildi. Bunun üzerine MUSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaptığı proje çalışmalarıyla birlikte hattın yenilenmesi ve uzun süre bölgeye hizmet verebilecek bir düzeye yükseltilmesi konusunda çalışma yapıldı. Gerekli izin ve malzeme teminin ardından bölgede çalışma başlarken bugüne kadar toplamda 2 bin 500 metre hat yenilendi. Böylelikle özellikle yaz aylarında artan kullanımla birlikte ortaya çıkan arızaların önüne geçildi.

Mahallesinde gerçekleşen içme suyu hat çalışması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Toparlar Mahalle Muhtarı Bilal Toros, Başkan Aras ile birlikte taleplerinin çok hızlı şekilde yerine gelmeye başladığını söyleyerek teşekkür etti. Muhtar Toros, "Toparlar Mahallesi'nde, başta Karadere olmak üzere Karayel, Konyalılar Caddesi şu anda da Karateperler Caddesi'ne su bakım ve onarım, boru yenileme çalışması yapıyoruz. Bunlar bizim eski hatlarımız olduğu için devamlı yaz boyunca patlaklar başladı. Patlaklar başladığı için ben de Muğla Büyükşehirden talepte bulundum bu boruların yenilenmesi için. Şu anda da borularımız yenileniyor Allah'ın izniyle" dedi.

MUSKİ Köyceğiz İçme Suyu Sorumlusu Ümit Murat Uysal, "Burada kullanım ömrünü tamamlamış olan içme suyu hattımızın revize işlemini yapıyoruz. Toparlar mahallemizin genelinde çok eski hatlarla şu anda işletmekteyiz. Bu hatları böyle kısım kısım etap etap değiştiriyoruz. Son bir, bir buçuk yıl içerisinde de yaklaşık 2 bin 500 metre boru revizesi yaptık burada. Yazın yani özellikle yoğun kullanım zamanlarında çok sık arızalar meydana geliyordu. Vatandaşlarımız uzun süreli kesintilere maruz kalıyordu burada. Yaklaşık 40 yıllık şebeke hattımız burada. Belde belediyesiydi burası daha önce. Muhtarlık zamanından devam eden, yani işletilmeye devam eden hatlarımız var şu an burada" dedi.