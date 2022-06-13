Köyceğiz'de imeceyle okulun meyve bahçesinin sulama sorunu çözüldü - Son Dakika
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Köyceğiz'de imeceyle okulun meyve bahçesinin sulama sorunu çözüldü

13.06.2022 11:04
Köyceğiz'de imeceyle okulun meyve bahçesinin sulama sorunu çözüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu meyve bahçesinin sulama sorunu hafta sonu yapılan çalışmalarla çözüldü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu meyve bahçesinin sulama sorunu hafta sonu yapılan çalışmalarla çözüldü.

Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu'na gelir sağlayan meyve bahçesinin sulanmasında güçlükler yaşanıyordu. Hafta sonu Okul Müdürü Gültekin Bağcıoğlu'nun organize ettiği, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ'ın da katıldığı imeceyle okulun meyve bahçesine damlama yoluyla sulama sistemi kurularak sorun giderildi. Mevcut portakal ve yeni dikilen mandalina bahçesinin sulama sorununun ortadan kalktığını ifade eden Okul Müdürü Gültekin Bağcıoğlu, "Artezyenimizi kuran Bayram Akbaş ve ailesine, bize gün boyu yanımızda bulunarak destek olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Fazıl Karabağ'a, Muhtarımız Ramazan Çelik'e, Okul Aile Birliği Başkanımız Ayhan Dalaman'a, azamız Ozan Acar'a, köylülerimiz ve velilerimiz Harun Tanış, Hasan Yıldız, İsmail Keleş'e, Şahin Vural'a, öğrencilerimiz Efe ve İbrahim Dalaman, Vedat ve Enes Çelik'e, öğlen yemeğimizi eksik etmeyen Ayşe Dalaman'a ve emeği geçen herkese okulum, şahsım ve köyümüz adına şükranlarımı sunuyorum. Okulumuz ve köyümüze hayırlı olsun" dedi. - MUĞLA

Köyceğiz'de imeceyle okulun meyve bahçesinin sulama sorunu çözüldü
Köyceğiz'de imeceyle okulun meyve bahçesinin sulama sorunu çözüldü
Köyceğiz'de imeceyle okulun meyve bahçesinin sulama sorunu çözüldü
Köyceğiz'de imeceyle okulun meyve bahçesinin sulama sorunu çözüldü
Köyceğiz'de imeceyle okulun meyve bahçesinin sulama sorunu çözüldü
Köyceğiz'de imeceyle okulun meyve bahçesinin sulama sorunu çözüldü
Köyceğiz'de imeceyle okulun meyve bahçesinin sulama sorunu çözüldü

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Köyceğiz, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de imeceyle okulun meyve bahçesinin sulama sorunu çözüldü - Son Dakika

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