Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor

09.03.2022 19:19
Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz Kadın Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz Kadın Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Hafta boyunca devam eden etkinlikler kapsamında Köyceğiz Cumhuriyet Meydanında dans gösterisi gerçekleşti. Grup Kadın'ın sunduğu gösteriye bütün kadınlar eşlik ederek eğlenceye katıldı. Gösteri sonundaki birlik ve dayanışma görülmeye değer bir tablo oluşturdu. Aynı günün akşamı Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi'nde Köyceğiz Kumpanya tiyatro grubunun oynadığı tek perdelik "Olur mu Bu Kadar?" komedi oyunu izlendi. - MUĞLA

Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor
Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor
Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika


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