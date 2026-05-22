Köyceğiz\'de Milli Aile Haftası Farkındalık Programı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde "Milli Aile Haftası" etkinlikleri kapsamında İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) koordinesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde pazaryerinde farkındalık programı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her yıl Mayıs ayının son haftası, "İnsanla başlayan, aileyle köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen, istikbale yükselen" Türkiye vizyonu kapsamında Milli Aile Haftası olarak kutlanması ilan edilmişti. Milli Aile Haftası etkinlikleri kapsamında Köyceğiz İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü, Köyceğiz İlçe Sosyal Hizmet Merkezi, Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü Köyceğiz pazar yerinde stant açtı. Stantlarda vatandaşlara aile ve Milli Aile Haftasının önemi, Kades uygulaması ve kurumların aileye yönelik sunduğu hizmetler hakkında detaylı bilgiler verdi. Halkın ilgi gösterdiği program farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirici broşürlerin dağıtımı ile sona erdi. - MUĞLA