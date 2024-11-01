(MUĞLA)- Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Otmanlar Köyü yakınlarında ormanlık alanda saat 14.20'de orman yangını çıktı. Yangına iki uçak, iki helikopter olmak üzere dört hava aracı ve yedi arazöz ile dört su ikmal aracı ile müdahale ediliyor.
Son Dakika › Yerel › Köyceğiz'de Orman Yangını - Son Dakika
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