Köyceğiz'de protokol Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Yerel

Köyceğiz'de protokol Kurban Bayramı'nı kutladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Öğretmen Evi bahçesinde Kurban Bayramı kutlama programı yapıldı.

19.06.2024 10:55
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Öğretmen Evi bahçesinde Kurban Bayramı kutlama programı yapıldı.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak Köyceğiz Öğretmen Evi'ndeki Kurban Bayramı kutlamalarından sonra bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakam Maslak, beraberindeki heyet ile birlikte ilk olarak Köyceğiz İlçe Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Kaymakam Maslak, karakolda incelemelerde bulunarak, bilgi aldı. Daha sonra görevleri başında bulunan personel ile tek tek ilgilenerek Kurban Bayramlarını kutlayan Kaymakam Maslak; güvenlik güçlerimizin Kurban bayramında da canla başla çalışmaları sayesinde vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayram geçireceklerini belirtti. Daha sonra Köyceğiz Şehit Necati Esgin Polis Merkezi'ne ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Maslak, burada emniyet güçlerimizin bayramını kutladı. Akabinde Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne ziyaret gerçekleştirildi. Burada Hastane personeli, hasta ve yakınları ile bir süre sohbet eden Kaymakam Maslak, hasta ve yakınları ile personelin Kurban Bayramını kutladı ve bu zorlu süreçte canla başla çalışan sağlık personeline teşekkür etti. Kaymakam Maslak, Köyceğiz Döğüşbelen Trafik Denetleme İstasyonunu ziyaret etti. İstasyon Amirliği personeli ile sohbet eden Kaymakam Maslak, bayramlarını kutlayarak buradan ayrıldı. Son olarak Zeytinalanı Yangın İlk Müdahale Noktasına ziyaret gerçekleştirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köyceğiz'de protokol Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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