Köyceğiz\'de şehit anneleri unutulmadı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit anneleri ziyaret edildi.

Yetkililer tarafından her fırsatta ziyaret edilen şehit aileleri yalnız bırakılmıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ile birlikte Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanı Emre Dadaş, Köyceğiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ercan Ceylan ve Köyceğiz İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdullah Gümüş Köyceğiz'deki şehit annelerini ziyaret etti. Şehit annelerinin hatırlarının sorulduğu ziyarette ayrıca Kadınlar Günü de kutlanırken, talepleri dinlendi., - MUĞLA