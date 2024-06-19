Köyceğiz'de şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti yapıldı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Kaymakamı Mustafa Maslak, ilçedeki şehit ve gazi ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Kurban Bayramı ziyaretleri çerçevesinde beraberindekilerle birlikte ilçede ikamet eden şehit ve gazi ailelerini ziyaret eden Kaymakam Mustafa Maslak, şehit ve gazi ailelerinin bayramlarını kutladı. Ziyaretlerde şehit ve gazi aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Mustafa Maslak, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını veren şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkı ödenemez. Şehitlerimizden ve gazilerimizden geriye kalan aileler, şehitlerimizin ve gazilerimizin birer emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bizler her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanındayız ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kurban Bayramı vesilesi ile şehitlerimizi bir kez daha şükran, minnet ve rahmetle anıyor, bütün şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin bayramlarını kutluyorum" dedi.

Ziyarette Kaymakam Mustafa Maslak'a ilçe protokolü eşlik etti. - MUĞLA