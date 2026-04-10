Köyceğiz\'de Şehitler Mevlit Programıyla Anıldı

10.04.2026 23:32
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen mevlid programında, şehitler dualarla anıldı. Merkez Hacıbey Camiinde gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz birlik ve beraberlik mesajları verirken, polislerin yıl dönümü kutlandı. Program lokma ikramıyla sona erdi.

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü'nce Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında Merkez Hacıbey Camiinde Mevlid-i Şerif programı düzenlenip İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından da lokma ikramı yapıldı. Mevlid programı din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından okunan mevlid-i şerif ile vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehid-i şüheda ve kahraman polisler yapılan dualarla rahmetle anıldı. Müftü Ahmet Karagöz, "İslam" konulu birlik ve beraberlik ve Vahdet içerikli hutbe irad ettikten sonra polislerin 181. yıllarını tebrik edip polislere, jandarmaya, güvenlik güçlerine ve isimsiz kahramanlara havada, karada ve denizde daima mansur ve muzafferiyetler diledi. Mevlid programı, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan lokma ikramıyla sona erdi. Mevlid programına Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güneş, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, protokol üyeleri, emniyet mensupları, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

00:10
Orkun Kökçü’den resital
Orkun Kökçü'den resital
23:53
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
23:16
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
22:55
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad’da
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da
21:56
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
