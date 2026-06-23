Köyceğiz'de Sığla Yağı Üretimi Başladı - Son Dakika
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Köyceğiz'de Sığla Yağı Üretimi Başladı

23.06.2026 15:47
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2026 için 1 ton sığla yağı ve 3 ton buhur üretim çalışması başlatıldı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce 2026 yılı için planlanan 1 ton sığla yağı ve 3 ton sığla buhuru üretim çalışması başladı.

Köyceğiz Kavakarası bölgesinde belirlenen 50 hektarlık sığla ormanında, 2026 yılı için 1 ton sığla yağı ve 3 ton sığla buhuru üretimi planlanıyor. Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, beraberinde Bölge Müdür Yardımcısı Ersen Çetin ile birlikte Köyceğiz Kavakarası bölgesinde yapılan sığla yağı üretim çalışmalarını yerinde inceledi. Programa Köyceğiz İşletme Müdürü Volkan Aydın ve teknik personel de katıldı.

İlk olarak Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Beyobası Orman İşletme Şefliği Sığla Yağı Üretim Sahasında yapılan kabuk kızılatma ve kabuk kazıma süreçleri yerinde görüldü. Daha sonra Kavakarası Köyü içinde bulunan sığla yağı üretim tesisine geçildi. Sırasıyla ağaçlardan alınan kabukların kaynatılma, kaynatılan kabuklardan presle sığla yağı çıkartılması ve son olarak yağı çıkarılan kabukların sığla buhuru oluşu süreci takip edildi.

KAPALI ISITMA SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Köyceğiz Kavakarası bölgesinde yapılan sığla yağı üretim çalışmalarında bu yıl kapalı ısıtma sistemine geçildi. Daha önce sığla ağaçlarından alınan kabukların, açık alanda yakılan ateşle büyük kazanlarda yapılan kaynatma işlemi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Güney Ege Kalkınma Ajansı destekleriyle yeni kurulan kapalı ısıtma sistemi ve yeni alınan ekipmanlarla yapılıyor.

İhale usulüyle verilen alanlarda sığla yağı üretimi yapılacak ağaçlar orman ekipleri tarafından tespit ediliyor. Nisan ayında başlayıp ekim ayına kadar devam eden süreçte, sığla ağaçlarından kazınan kabuklar orman teşkilatınca tesiste işlenip sığla yağı ve sığla buhuru elde ediliyor.

Ekonomik değeri yüksek olan sığla yağı üretim aşamalarında Kavakarası ve civarında yaşayan köylüler çalışıyor. İç ve dış piyasaya satışı yapılan sığla yağı üretiminde hem orman köylüsüne hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Alanda açıklamalarda bulunan Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, sığla ağacının dünyada Amerika ve Çin'den sonra, Anadolu'nun güneybatı kısmında bulunan endemik bir tür olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde, 1408 hektar sığla ormanlarımız bulunmakta. Bunlar daha çok Köyceğiz başta olmak üzere, Fethiye, Dalaman, Marmaris ve Ula bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Bu yıl Köyceğiz işletmemizde 50 hektarlık alanda, 1 ton sığla yağı, 3 ton sığla buhuru üretime planlandı. Köyceğiz ve civarındaki sığla yağını köylülerimiz yakın zamana kadar geleneksel yöntemlerle üretiyorlardı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın iş birliğiyle, 2022 yılında, bu üretim tesislerini daha modern, daha kapalı sistemlere çevirdik. Sığla yağı üretiminde sahadan, ağaçlardan yağın elde edilmesinden, üretim tesislerinde yağa dönüştürülmesine kadarki bütün aşamalarda köylülerimiz çalışmakta. Böylelikle hem yöre halkına hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış bulunmaktayız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Köyceğiz'de Sığla Yağı Üretimi Başladı - Son Dakika

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