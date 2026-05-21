Köyceğiz'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Köyceğiz'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

21.05.2026 02:10
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve çocuğun durumu kritik.

(MUĞLA)- Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılardan anne ile çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, Köyceğiz ilçesinin Döğüşbelen mevkisinde meydana geldi. Hastane dönüşü kaza yapan otomobilde bulunan sürücü Mutlu Erkek, eşi Gamze Erkek ve 12 yaşındaki çocukları İsmail Erkek araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan 3 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada sürücünün hafif yaralandığı, anne ile çocuğun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Yaşam, Yerel, Son Dakika

