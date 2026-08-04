Köyceğiz\'e Yeni Müfti Atandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Müftüsü Ahmet Karagöz'ün Antalya'nın Korkuteli ilçesi Müftülüğüne atanması ile boşalan İlçe Müftülüğü'ne Acıpayam İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen atandı. Köyceğiz'e atanan İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen, görevine başladı.

Göreve başlamasının ardından İlçe Müftülüğü personeliyle bir araya gelen Köyceğiz Müftüsü Hüseyin Sözen yürütülen din hizmetleri ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Personelle tanışarak istişarelerde bulunan Sözen, din hizmetlerinin vatandaşlara en güzel şekilde ulaştırılması, Kur'an kursları, cami hizmetleri ve manevi rehberlik çalışmalarının etkin, verimli ve gönüllere dokunan bir anlayışla sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. İlçede birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminin güçlenmesine katkı sunacak din hizmeti anlayışıyla görev yapacaklarını ifade eden Müftü Hüseyin Sözen, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlarla iş birliği içerisinde toplumun her kesimine yönelik hizmet üretmeye gayret edeceklerini belirtti. Göreve başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Müftü Sözen, kendisine tevdi edilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gayret göstereceğini ifade ederek, "Rabbim bizleri milletimize ve dinimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin" dedi.

İlçe Müftülüğü personeli de Müftü Hüseyin Sözen'e yeni görevinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.