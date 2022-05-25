Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden günübirlik kiralamalar konusunda uyarı - Son Dakika
Üye Girişi

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden günübirlik kiralamalar konusunda uyarı

25.05.2022 10:48
Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden günübirlik kiralamalar konusunda uyarı

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından emlakçı ve muhtarlara günübirlik ev kiralamaları konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından emlakçı ve muhtarlara günübirlik ev kiralamaları konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya polis sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren emlakçı, otel, pansiyon, günübirlik ev işleticileri ile Ulucami, Gelişim, Gülpınar, Yeni Mahalle Muhtarları katıldı.

Toplantıda, günübirlik evlerin Emniyetin Kimlik Bildirim Sistemine dahil olmadan izinsiz faaliyet göstermemesi ve sisteme dahil olmayan günübirlik evlerin sisteme dahil edilmesi, sisteme kayıtlı işletmelerin ise tesislerde ve günübirlik evlerde konaklayan ve çalışanların kimlik bilgilerinin sistemine veri girişlerini anlık yapmaları gerektiği bildirildi. Konaklama tesisleri ve günübirlik evlerden genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara, mülki idare amirlerince 2022 yılı için 26 bin 786 Türk Lirası, Konaklama tesisleri ve günübirlik evlerden genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlı olup konaklayanların anlık verilerini göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 2022 yılı için 13 bin 391 Türk Lirası idari para cezası verilmesi ve aynı işletme hakkına ikinci kez veri göndermemekten işlem yapılması halinde işletme ruhsatının iptal edileceği, ruhsatsız ise faaliyetine son verileceği, tesis sorumlusunun ve çalışanlarının Kimlik Bildirimlerinin yapılmaması durumunda 2022 yılı için bin 171 Türk Lirası idari para cezası uygulanacağı, yaz aylarının gelmesi ve turizm sezonunu başlayacağından, otel, pansiyon, apart ve günübirlik ev olarak faaliyet gösteren konaklama yerlerine yapılan denetim ve kontrollerin artırılacağından bahse konu işletmelerin ve günübirlik ev kiralayanların mağduriyet yaşamaması amacıyla bilgilendirmede bulunuldu. - MUĞLA

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden günübirlik kiralamalar konusunda uyarı
Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden günübirlik kiralamalar konusunda uyarı
Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden günübirlik kiralamalar konusunda uyarı

YORUMLAR
500
KÖYCEĞİZ'DE 300 kilo kaçak et ele geçirildi KÖYCEĞİZ'DE 300 kilo kaçak et ele geçirildi Köyceğiz'de yenilenen nikah salonu hizmete girdi Köyceğiz'de yenilenen nikah salonu hizmete girdi
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Köyceğiz, Hisarcık, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden günübirlik kiralamalar konusunda uyarı - Son Dakika


Son Dakika
10:44 Uzaya gitmek için başvuran kişi sayısı belli oldu: 31 bin kişi uzaya gitmek istiyor
10:43 Asgari ücret zammı hakkında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi
10:34 Fener'in Güney Koreli savunmacısı Kim Min-Jae askere gidiyor! Yeni sezon öncesi vatani görevini yapacak
10:20 Tecavüz girişimiyle suçlanan saldırgandan, "sevgiliyiz" iddiası
10:19 Kızının sevgilisine kadın kılığında randevu verdi, çıkan çatışmada hayatını kaybetti
10:18 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Bora'yı kurtarmak isteyen Sanem hangi hamleyi yaptı?
10:13 Destan'da dün akşam neler oldu? Batuga Akkız'a aşkını itiraf etti mi?
10:04 Afgan mülteci karısını bıçakla, iki çocuğunu balkondan atarak katletti
10:01 Cipine çarpan araca taşla defalarca vurdu
10:00 Hasan Can Kaya hayranlığı, dövmeye dönüştü: Genç kadın göğsüne ünlü ismin portresini çizdirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 10:53:04. #1.12#
SON DAKİKA: Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden günübirlik kiralamalar konusunda uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement