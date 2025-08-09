Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Şehit Ailelerini Ziyaret Ediyor - Son Dakika
Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Şehit Ailelerini Ziyaret Ediyor

09.08.2025 16:49
Muğla'nın Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, göreve başlamasının ardından şehit ailelerini ziyaret ederek devletin şefkat elini hissettiriyor. 2012, 1992, 1986 ve 1998 yıllarında çeşitli bölgelerde şehit düşen askerlerin ailelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Kaymakam Kumcu’ya yerel yetkililer de eşlik etti.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, 2012 yılında Şırnak'ta şehit olan şehit Piyade Asteğmen Burak Erdi Uysal'ın Yangı Mahallesinde bulunan baba ocağını, 1992 yılında Şırnak'ta şehit olan şehit Seyhan Yılmaz'ın Beyobası mahallesinde bulunan baba ocağını, 1986 yılında Sivas'ta şehit olan Piyade Er Mehmet Evren'in ailesini ve 1998 yılında Şırnak'ta Şehit düşen Piyade Komando Er Hayrullah Demir'in annesi Nilüfer Demir'i evlerinde ziyaret etti. Şehitlerin geride bıraktığı emanetlerle gönülden bir bağ kuran Kaymakam Kumcu, şehit ailelerinin her daim devletin şefkat eli ve gönül kapısı olduğunu belirtti. Ziyaretlerde Kaymakam Mert Kumcu'ya, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan, İlçe Jandarma Komutanı Emre Dadaş, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, İlçe Sosyal Hizmetler Müdür V. Emel Üvez Çoban, SYDV Müdür V. Elif Varlığan eşlik etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

