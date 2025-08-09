Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Şehit Ailelerini Ziyaret Ediyor

Muğla'nın Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu şehit ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, göreve başlamasıyla birlikte ilk ziyaretlerini şehitlerin emaneti olan ailelerine gerçekleştiriyor.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, 2012 yılında Şırnak'ta şehit olan şehit Piyade Asteğmen Burak Erdi Uysal'ın Yangı Mahallesinde bulunan baba ocağını, 1992 yılında Şırnak'ta şehit olan şehit Seyhan Yılmaz'ın Beyobası mahallesinde bulunan baba ocağını, 1986 yılında Sivas'ta şehit olan Piyade Er Mehmet Evren'in ailesini ve 1998 yılında Şırnak'ta Şehit düşen Piyade Komando Er Hayrullah Demir'in annesi Nilüfer Demir'i evlerinde ziyaret etti. Şehitlerin geride bıraktığı emanetlerle gönülden bir bağ kuran Kaymakam Kumcu, şehit ailelerinin her daim devletin şefkat eli ve gönül kapısı olduğunu belirtti. Ziyaretlerde Kaymakam Mert Kumcu'ya, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan, İlçe Jandarma Komutanı Emre Dadaş, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, İlçe Sosyal Hizmetler Müdür V. Emel Üvez Çoban, SYDV Müdür V. Elif Varlığan eşlik etti. - MUĞLA