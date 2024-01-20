Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaretlerine devam ediyor. Kaymakam Maslak bu ziyaretlerden birini İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ile birlikte Halk Eğitimi Merkezi'ne gerçekleştirdi. Ziyarette kurum bünyesinde açılan kurslar hakkında bilgi alan Kaymakam Maslak kursiyerler ile de bir araya gelerek sohbet etti. Maslak kurslarda yapılan çalışmaları da inceledi. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'a Halk Eğitim merkezi Müdürlüğü ziyaretinde İlçe Milli eğitim Müdürü Kerem Karahan eşlik etti. - MUĞLA