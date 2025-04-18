Köyceğizli öğrenciler Dalaman\'da incelemelerde bulundu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Yangı İlkokulu öğrencileri proje kapsamında Dalaman'ı gezdi, incelemelerde bulundu.

Köyceğiz Yangı İlkokulu 1-A ve 3-A sınıflarının yürüttüğü Tracing Water Projesi çalışmaları kapsamında Dalaman Kükürt Kaplıcaları ve Dalaman Sivil Havacılık Yüksek Okulu'na gezi düzenlenerek bir dizi incelemelerde bulunuldu. Kaplıcada 'Su Kaynaklarını İnceliyoruz' konusu kapsamında kükürtlü suları, Sivil Havacılık Yüksek Okulu'nda ise 'Havacılık Araçlarının Doğamıza Etkileri' konusu kapsamında hava araçlarını yakından incelediler. Köyceğiz Yangı İlkokulu ve Şehit Burak Erdi Uysal Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Bu gezimizde bize yardımcı olan Dalaman Sivil Havacılık Yüksek Okulu idareci ve öğretmenlerine, Dalaman Belediyesi Kapukargın Kaplıcaları işletme personellerine, ulaşım için Köyceğiz Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA