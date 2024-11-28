KÖYDES Toplantısı Arpaçay\'da Yapıldı

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Arpaçay'da Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) olağan meclis toplantısı yapıldı.

Kaymakam ve Birlik Başkanı Muhammed Burak Akköz Başkanlığı'nda Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, köy ve mahalle muhtarları, il genel meclisi üyeleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantı, açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kaymakam Birlik Başkanı Muhammed Burak Akköz tarafından 2024 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin yapmış olduğu çalışmaların genel bir değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca 2025 Yılı Yatırım planı ve çalışma programı ile 2025 Yılı Bütçesi görüşüldü. Toplantıda köy muhtarlar söz alarak taleplerini, dilek ve temennilerini ilettiler. Kaymakam Akköz, muhtarların taleplerini tek tek aldırarak, taleplerin çözümü için ilgili birim müdürlerine talim verdi. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS