Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi(KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Başkanlığında yapıldı. Valilik Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, KÖYDES kapsamındaki çalışmalar masaya yatırıldı.
Kırsal alanlarda yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürütülen projelerin ele alındığı toplantıda, Vali Eldivan kaynakların verimli kullanılmasının vurgu yaparak, kurumlar arası iş birliğinin önemine değindi. Yapılması planlanan projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulan toplantıda Vali Eldivan, yürütülen işler hakkında ilgili kurum amirlerinden bilgi aldı. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › KÖYDES Toplantısı Bayburt'ta Gerçekleşti - Son Dakika
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