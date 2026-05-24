Köylere Hizmet Toplantısı

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman başkanlığında, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. İlçedeki köylerin ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda, devam eden çalışmalar ile planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen genel kurul toplantısına ilgili kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı. Toplantıda, kırsal bölgelerde yürütülen altyapı, yol, içme suyu ve diğer kamu hizmetlerine ilişkin çalışmalar gözden geçirilirken, köylerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri de istişare edildi.

Muhtarların taleplerini tek tek dinleyen Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, vatandaşlara daha kaliteli hizmet ulaştırılması adına kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti. Köylerin ihtiyaçlarının imkanlar dahilinde öncelik sırasına göre değerlendirileceğini ifade eden Kahraman, kırsalda yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Toplantıda ayrıca, önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi paylaşımında bulunularak, özellikle altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi konusunda atılacak adımlar ele alındı.

Gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısının, köylerde sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - KARS