Köylülerden Maden Direnişi

07.04.2026 12:02
Maden sondaj makinesi geçişine karşı köylüler üç gündür direniyor, hukuki süreç devam ediyor.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN)AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'e ait Alagöz Maden'in, Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü Köyü'nde mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen maden sondaj makinesi gönderme girişimine karşı köylülerin başlattığı direniş üçüncü gününde de sürdü. Yaklaşık 200 jandarma görevlisinin sevk edildiği bölgede gece yarısına kadar beklemeye devam eden köylüler sondaj makinesinin geçişine bir kez daha izin vermedi.

Alagöz Maden'in, Sekö Köyü'ne madencilik çalışmaları için sondaj makinesi gönderme çalışmalarına karşı köylüler direnişini sürdürdü. Yaklaşık 200 jandarma görevlisinin gönderildiği bölgede gece yarısına kadar süren gerilim ve zaman zaman yükselen tansiyona rağmen köylüler geri adım atmadı; sondaj makinesi bir kez daha köy girişinde tutulurken, yurttaşların gece yarısından sonra da nöbetlerini sürdürdü.

Öte yandan madene karşı açılan davanın avukatları, köy muhtarı ve dernek yöneticilerinin valilikle görüşme yaparak, mahkemenin nihai kararı beklenmeden sondaj makinesinin maden sahasına çıkışına izin verilmemesi yönünde idari  karar alınmasını talep edecekleri öğrenildi. Bölgedeki yurttaşlar ise hukuki süreç tamamlanıncaya kadar herhangi bir maden faaliyetine izin vermemekte kararlı olduklarını ifade etti.

"Kolluk kuvveti görevini yapmayınca, hukuka aykırı bir işi engelleme görevi fiilen köylünün omzuna yükleniyor"

Maden faaliyetine karşı açılan davanın avukatlarından Sevda Karataş Şahin, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Alagöz Maden'in bölgede 4. grup maden arama faaliyeti yürütmek istediğini, bu faaliyet için alınan "ÇED olumlu" kararına karşı dava açtıklarını ve mahkemenin söz konusu işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdiğini anlattı.

Mahkeme kararının ardından şirketin yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurarak daha önce verilmiş bazı muafiyet yazılarına dayanıp hangi işlemleri yapabileceğini sorduğunu, müdürlüğün de eski yazıların geçerli olduğu yönünde şirkete yeniden yazı verdiğini savunan Şahin, "Şirket de bunu dayanak yaparak 'Ben buraya girebilirim' dedi. Biz de üç gündür burada, gece gündüz demeden, bu hukuka aykırılığı engellemek için direniyoruz" dedi.

Köylülerin saatlerdir soğukta, aç ve susuz biçimde beklediğini vurgulayan Şahin, "Buradaki yurttaşlar keyfinden burada değil. İnsanlar, bir tek sondaj makinesi yukarı çıkmasın, yürütmeyi durdurma kararı ihlal edilmesin diye direniyor. Kolluk kuvveti görevini yapmayınca, hukuka aykırı bir işi engelleme görevi fiilen köylünün omzuna yükleniyor" diye konuştu.

Şirket yetkililerinin açıkça "sondaj yapmaya geldiklerini" söylediğini belirten Şahin, "Mahkeme kararı ortadayken bunun engellenmesi gerekir. Sonradan 'zarar oluşursa hukuk yoluna başvurursunuz' denmesinin burada yaşayan insanlar açısından hiçbir anlamı yok. Çünkü zarar oluştuktan sonra bunun telafisi yok" ifadelerini kullandı.

Şahin, bölgede ilk kez bu yoğunlukta devlet görevlisi yoğunluğu görüldüğünü de dile getirerek, "Köylüler söylüyor, ben söylemiyorum; bu köy ilk kez albay görüyor, ilk kez kaymakamı bu kadar yakından görüyor. Buraya adeta bir tabur yığıldı. Herkes seferber olmuş durumda. Niye? AK Partili Alagöz'ün sondaj makinesi yukarı çıksın, orada maden var mı yok mu diye sondaj vurulsun diye" dedi.

"Holding için anında kararlar çıkıyor, halk kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya getiriliyor"

Bir köylü de bölgede halkın değil, şirketin taleplerinin esas alındığını savunarak, "Bizim kanun hükmünde kararname çıkarma yetkimiz yok ama Alagöz Holding için anında kararlar çıkıyor, halk kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya getiriliyor. Bizim Meclis'e gönderdiğimiz milletvekillerimiz nerede, kimi savunuyorlar? Bu kanunlar para lobilerine mi çalışıyor?" diye tepki gösterdi.

Aynı köylü, bölgede herhangi bir yol kesme eylemi olmadığını belirterek, "Burada yol kapalı değil. Orman İşletmesi'nin aracı da geçiyor, AFAD'ın aracı da geçiyor, greyder de geçti. Kimse 'Buradan geçemezsin' demedi. Biz sadece suç işleyecek olan sondaj makinesinin geçmesine izin vermiyoruz" dedi.

Bir kadın köylü ise, "Doğamızı bozacak, çocuklarımızın geleceğini etkileyecek bir işe karşı duruyoruz. Bu yüzden makinenin önündeyiz. Sonuna kadar da burada olacağız. Askerlerimizi seviyoruz ama onları karşımızda değil, arkamızda görmek isterdik" diye konuştu.

İkamet ettiği Trabzon'dan direnişe destek için memleketi Sekü Köyü'ne geldiğini anlatan bir yurttaş ise, "Bugün burada devletin bütün erkanı vardı. Hayatımda askerdeyken bile bu kadar üst rütbeli asker görmedim. Ama köyün yolu sel olduğunda, ihtiyaç olduğunda bu desteği görmedik. Bugün burada köy nüfusundan fazla asker vardı. JÖH vardı, Özel Harekat vardı. Elinde değnekle duran teyzelerin karşısına, şu makine yukarı çıksın diye" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

