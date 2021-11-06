Köyün ulaşım sorununu KDK çözdü - Son Dakika

Manisa'da yaşayan bir vatandaş köyüne otobüs seferi düzenlenmeyince sorunu Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) iletti. KDK da belediyeyle iletişime geçerek vatandaşın sorununu çözdü.

Manisa'dan başvuruda bulunan vatandaş, yaşadığı köye uzun zamandır otobüs seferlerinin düzenlenmediğini köyde market olmadığı için ihtiyaçların merkezden karşılanmak zorunda olduğunu fakat ulaşım aracı olmadığı için zorlandıklarını böylece hem vatandaşın hem de merkeze okula giden öğrencilerin mağdur olduğunu bildirdi.

Vatandaş, köye otobüsün gelmesi için ilgili kurumlara başvuruda bulunduğunu ancak talebinin yerine getirilmediğini, köye 2 kilometre uzaklıktaki yere otobüs seferleri düzenlenirken kendi köylerine düzenlenmediğini söyledi. Vatandaş, köylerine belirli saat aralıklarında otobüs seferi konulması için Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.

'Vatandaşın mağduriyeti giderildi'

KDK, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile görüşmeler yaptı. KDK'nın girişimleri neticesinde vatandaşın mağduriyeti giderildi. Belediye, vatandaşların mağdur olmamaları yönünde sefer sürelerinde gerekli düzenleme yapıldığını ve mağduriyetlerinin giderildiğini KDK'ya bildirdi. - ANKARA