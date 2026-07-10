Koyun Yününden Katma Değerli Ürün Projesi - Son Dakika
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Koyun Yününden Katma Değerli Ürün Projesi

Koyun Yününden Katma Değerli Ürün Projesi
10.07.2026 15:54
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Erzurum'da atıl koyun yününü katma değerli ham maddelere dönüştürecek biyoteknoloji projesi başladı.

Erzurum'da atıl durumdaki koyun yününü yüksek katma değerli farmasötik ve kozmetik ham maddelere dönüştürerek Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen biyoteknoloji projesi için ilk resmi adım atıldı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen Fizibilite Desteği Programı kapsamında, ETSO bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOBB Erzurum İl Genç Girişimciler Kurulu tarafından hazırlanan ve yapılan değerlendirmeler neticesinde destek almaya hak kazanan "Süperkritik CO2 Teknolojisi ile Koyun Yününden Bütünleşik Lanolin, Kolesterol ve D3 Vitamini Üretim Tesisi Fizibilitesi" başlıklı projenin sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA hizmet binasında düzenlenen imza törenine; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Erzurum GGK Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci katıldı.

Atıl koyun yünü yüksek katma değerli ham maddelere dönüştürülecek

İmzalanan proje ile bölgedeki küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinden elde edilen ve yıllık 3 bin ila 4 bin 500 ton potansiyele sahip olan atıl koyun yününün işlenmesi hedefleniyor. Bu ürün, süperkritik CO2 teknolojisi temelli entegre bir tesiste; lanolin, kolesterol, 7-dehidrokolesterol ve D3 vitamini (kolekalsiferol) değer zinciri boyunca yüksek katma değerli farmasötik (ilaç) ve kozmetik ham maddelerine dönüştürülecek. Çalışma ile bu sürecin teknik, ekonomik, çevresel ve pazar açısından yapılabilirliği bilimsel temelde ortaya konulacak.

Yatırım senaryolarının çalışılacağı fizibilite projesi; bölgenin kırsal kalkınmasına katkı sağlamayı, küçükbaş hayvan yetiştiricisinin gelirini artırmayı ve Türkiye'nin D vitamini ham maddesinde dışa bağımlılığını azaltabilecek katma değeri yüksek bir biyoteknoloji yatırımının yol haritasını çıkarmayı amaçlıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Hamster Coin, Teknoloji, Ekonomi, Erzurum, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koyun Yününden Katma Değerli Ürün Projesi - Son Dakika

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